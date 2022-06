U-Ausschuss: Vorarlberger Woche dürfte wild werden

Wallner wird am Mittwoch erwartet, am Donnerstag der Finanzminister und Vorarlberger Magnus Brunner. Er will so viel wie möglich beitragen, sagt er. Erwartet wird heftiger Streit. Die ÖVP hat Widerstand angekündigt. Fraktionsführer Andreas Hanger: „Für uns ist die Causa Vorarlberg definitiv nicht im U-Ausschuss angesiedelt. Weder inhaltlich noch zeitlich.“