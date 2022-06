Das ist Kärntens einziger „Feel-Good-Manager“

Vier Millionen Euro hat Christian Wassertheurer investiert und während der Corona-Pandemie seinen Pizzastadl in Jenig bei Tröpolach in das 4-Sterne-Superior Hotel Samerhof verwandelt. „Unseren Gästen bieten wir einen hochwertigen Familienurlaub“, so der Gailtaler zur „Kärntner Krone“.