Polens Premier: „Putin von der Macht entfernen“

Die EU-Staats- und -Regierungschefs hatten sich in der Nacht zuvor auf einen weitgehenden Verzicht auf Öl aus Russland geeinigt (siehe Grafik unten). Auf Druck insbesondere von Ungarn soll es jedoch Ausnahmen geben - nämlich für jenes Öl, das nicht per Schiff, sondern via Pipelines importiert wird. Das macht derzeit etwa ein Drittel der russischen Exporte in die EU aus.