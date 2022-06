Wir suchen Fotos von Supernasen-Dreh am Wörthersee

Filmkomparsen als Hauptdarsteller - die „Krone“ macht es möglich. Am 17. Juni kommen Thomas Gottschalk und Mike Krüger zum 40-Jahr-Jubiläum des Kult-Films „Supernasen“ nach Velden. Sechs Filme wurden bei der Filmreihe mit den Supernasen und zärtlichen Chaoten am Wörthersee gedreht, viele Kärntner waren als Komparsen dabei. Schicken Sie uns Bilder von den Dreharbeiten von früher - und treffen Sie die Hauptdarsteller am Wörthersee!