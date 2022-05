Durchschnittsverdienern bleibt weniger Einkommen

Ein Durchschnittsverdiener bekommt in Österreich derzeit etwa 2365 Euro netto überwiesen, wenn er 3604 Euro brutto verdient. Arbeit wird in der EU nur in Belgien und Deutschland stärker belastet als hierzulande. Zu diesem Ergebnis kommt die Agenda Austria, die OECD-Daten analysiert hat. Würden wir z.B. so besteuert wie die Niederländer, blieben 673 Euro netto mehr im Monat.