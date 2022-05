Mit einem blauem Auge durch die Corona-Krise

Schwarze Zahlen

Erste Rechnungsabschlüsse in den Gemeinden lassen diesen Schluss nicht zu. Zwar hatten die Städte und Gemeinden wegen der Pandemie zweifelsohne beträchtliche finanzielle Mehrbelastungen, sie scheinen aber – vorerst – mit einem blauen Auge durch die Krise gekommen zu sein. So bilanzierte etwa Linz 2021 mit einem Plus von 22 Millionen Euro, die viertgrößte Stadt in OÖ, Leonding, weist einen Überschuss von mehr als 1,6 Millionen Euro aus. Aber auch kleinere Kommunen wie St. Florian (plus 568.000 Euro), Gunskirchen (863.000 Euro) oder Bad Leonfelden (131.000 Euro) schrieben im Vorjahr schwarze Zahlen.