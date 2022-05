„Häusl“-Sager sorgt für Wirbel

Bezirksvorsteher Nevrivy hat mit seiner umstrittenen Rede am SPÖ-Parteitag für viel Aufregung gesorgt. Darin hat er die Gegner des Lobautunnels und der Stadtstraße als „Häusln“ bezeichnet. Für den Stadtchef Michael Ludwig (SPÖ) war es jedenfalls eine „pointierte und erdige Aussage“. Das Bezirksvorsteher selbst sagt dazu: „Es war ein Appell zur Geschlossenheit in der Abstimmung und die Verteidigung unseres Parteivorsitzenden gegen ungerechte Angriffe von außen.“ 23 Forscher, Verkehrs- und Raumplaner der Initiative „Scientists For Future Österreich“ sehen das aber anders. Sie haben sich schon im Vorfeld des Parteitages mit einem offenen Brief an die SPÖ Wien gewandt. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.