1733 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden

1733 neue Corona-Fälle wurden innerhalb der vergangenen 24 Stunden (Stand: Montag, 9.30 Uhr) in Österreich gemeldet. Wie bereits am Vortag gab es auch heute keine neuen Todesfälle. 483 Corona-Patienten befinden sich aktuell in den Spitälern, unter ihnen 38 Schwerkranke in intensivmedizinischer Behandlung.