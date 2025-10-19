Autsch! 99ers mit Pleite gegen den Lieblingsgegner

Und so kam es, wie es kommen musste: Der KAC glich durch Schwinger aus. „Sieben Minuten vor Ende haben wir dann ein Powerplay gehabt – in diesem hat sich das Momentum auf ihre Seite gedreht. Da sind wir leider gar nicht reingekommen“, sagte der Trainer. „Das hat ein bisschen mit Konzentration zu tun. Vor voller Halle tun wir uns etwas schwer, da waren wir wie das Kaninchen vor der Schlange.“ In der Verlängerung traf der KAC dann die Grazer 19 Sekunden vor dem Ende in einer Überzahlsituation mitten ins Herz.