Das neue Supertalent heißt Valentin

Zufrieden zeigten sich Veranstalter, Wirte und Standler mit dem diesjährigen Hafenfest. „Alle Rückmeldungen sind durchwegs positiv. An den beiden ersten Tagen waren wir, was die Besucherzahl betrifft, auf Rekordkurs, der Regen am Sonntag verhinderte das leider“, so Gerfried Zmölnig vom Veranstalter ip-media. Mit vielen Ideen geht´s nun an die Planung des Hafenfest im kommenden Jahr.