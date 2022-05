Landwirt schaltet im Wiesen-Kampf die Justiz ein

ÖVP-Politikerin verkaufte an die Notar-Freundin

Laut „Krone“-Recherchen gehören der Notar-Freundin über eine GmbH noch weitere landwirtschaftliche Anwesen - darunter auch ein Bauernhaus in der Nähe des Schlosses Mittersill. Dieses kaufte die GmbH von einer ÖVP-Politikerin. Diese schaffte es bereits 2013 in die Negativ-Schlagzeilen. Damals verkaufte sie ein Hanggrundstück in Mittersill an ein finnisches Ehepaar. Noch kurz zuvor hatte die Frau selbst eine landwirtschaftliche Nutzung ebendieser Fläche beantragt. Verkaufspreis des Grundstücks: 1,12 Millionen Euro.