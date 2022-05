Vorwürfe wegen Wiese: Gleiche Behörde prüft wieder

Auffälligkeiten nun auch außerhalb des Pinzgaus

Die mangelhafte Prüfung und Kontrolle von Grundstücksgeschäften kritisierte bereits der Landesrechnungshof in seinem Bericht zu den Grundverkehrskommissionen im Pinzgau. Aber nicht nur dort gibt es Auffälligkeiten bei Grundgeschäften. Die SPÖ hat nun im Landtag eine dringliche Anfrage zu einem Fall in St. Gilgen eingebracht. Dort will sich ein pensionierter deutscher Geschäftsmann ein 18 Hektar großes Grundstück kaufen. Der Pächter des Grundstücks, ein ortsansässiger Landwirt, würde durch die Finger schauen.