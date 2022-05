Bauer erhebt schwere Vorwürfe: „Will Wiese zurück“

Zunächst glaubte Peter Höller noch an eine glückliche Fügung. Dachte, dass sich mit einem Schlag alles zum Guten wenden würde. Der Piesendorfer Landwirt hatte im Jahr 2004 arge finanzielle Schwierigkeiten, hatte Schulden angehäuft. Ein Notar wollte ihm eine knapp 2,5 Hektar große Grünfläche neben seinem Bauernhaus abkaufen. „Er meinte, dass er mir helfen will. Hat mir zugesichert, dass ich die Wiese weiter bewirtschaften darf“, sagt Höller. Dazu gab es auch einen Vertrag. Die finanziellen Sorgen waren damit zwar weniger, doch die Probleme fingen nun erst an.