Notar-Freundin ist eine umtriebige „Landwirtin“

Und: Die Betroffene ist offenbar in weitere zweifelhafte Grundstücksverkäufe verwickelt. Über eine GmbH gehört ihr auch ein Bauernhaus nahe des Schlosses Mittersill und eine Alm in der Region. Auch diese Vorgänge segneten die Behörden ab. „Ein Irrsinn“, sagt SPÖ-Landtagsabgeordnete Karin Dollinger. Die mangelhafte Prüfung und Kontrolle von Grundstücksgeschäften kritisierte bereits der Landesrechnungshof in seinem Bericht zu den Grundverkehrskommissionen im Pinzgau.