Saubere Energie sorgt auch für volle Börsen

Windrad für „grünen Wasserstoff“

Insgesamt will die W.E.B nächstes Jahr 18 Grünstromanlagen bauen. Zwei PV-Anlagen in Laa im Bezirk Mistelbach und in Waidhofen an der Thaya. Im Bezirk Gänserndorf sollen zudem zehn neue Windräder in den nächsten beiden Jahren an den Start gehen – in Klein Harras, Spannberg, Drünkrut und Velm-Götzendorf. Letzteres ist ein Projekt mit der OMV, bei dem ein Windrad mit 5,6 MW Strom für „grünen Wasserstoff“ erzeugen soll. Es deckt damit 20 Prozent des Bedarfs des Elektrolyseurs ab, mit dem eben der Wasserstoff erzeugt wird.