Der nächste schwere Gang für Markus Wallner

„Und dass ein Mitarbeiter - wie von Finanzreferent Rauch unterzeichnet - in Anerkennung seiner Dienste ein zinsloses Darlehen in Höhe von 250.000 Euro erhält, habe ich so auch noch nie so erlebt“, wettert die Feldkircherin bereits im Vorfeld. In der Tat scheint Tomaselli für die zwei Fragerunden (einmal jeweils sechs Minuten und einmal jeweils fünf Minuten pro Fraktion und Auskunftsperson) schon bestens gerüstet zu sein.