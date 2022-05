„Chiara hat in Zukunft auch die 6000 Punkte drauf“

Lokalmatadorin Chiara Schuler fiebert ihrem heutigen Götzis-Debüt - um 10.30 Uhr wartet die AthletInnen-Parade und um 11.05 steht mit den 100 Meter Hürden die erste Disziplin am Programm - entgegen. Ihre Ziele wollte die Hörbranzerin vorab nur bedingt an Punkten festmachen. „Für mich gehts in erster Linie darum, Erfahrung zu sammeln“, gibt sich die 20-Jährige zurückhaltend. Doch was ist für „Kiki“, die zuletzt in Grosetto (It) mit 5816 Punkten einen neuen Vorarlberger Rekord im Siebenkampf aufstellen konnte, im Mösle möglich?