Chiara Schuler hofft auf Mehrkampf Meeting Götzis

„Dieser Auftakt gibt mir auf jeden Fall einiges an Selbstvertrauen“, gesteht die Hörbranzerin. Dabei verliefen die Titelkämpfe in Linz zu Beginn gar nicht nach Plan. „Meine Hürdenleistung war ehrlich gesagt etwas enttäuschend und passte mir überhaupt nicht in den Plan“, sagt die 20-Jährige. „Allerdings waren dann die 5,90 Meter im Weitsprung mein bestes Ergebnis in einem Mehrkampf überhaupt.“