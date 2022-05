Gondel in niederländischem Freizeitpark abgestürzt

Bei dem Fahrgeschäft im „Märchenwald“ werden Besucher und Besucherinnen in Gondeln ungefähr zehn Meter nach oben gezogen und rundherumgedreht. Am Freitag stürzte aus bisher ungeklärter Ursache ein Wagen aus der Art Riesenrad ab. Vier Menschen wurden verletzt, zwei Erwachsene und ein Kind so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen. Ihr Zustand ist laut den Behörden stabil.