Unglücksgondel vom Lago Maggiore abtransportiert

Die Unglücksgondel vom Lago Maggiore, in der am Pfingstsonntag 14 Menschen ums Leben gekommen waren, ist nun, 169 Tage nach dem Drama, abtransportiert worden. Am Montagvormittag wurde die abgestürzte Kabine der Seilbahn Stresa-Mottarone in Norditalien mit einem Hubschrauber des Typs Erikson S64 zu einem Sportplatz in der Ortschaft Gignese gebracht.