Nach Sturz von Gondel: Wie konnte das passieren?

Mann wollte wegen Corona in leerer Gondel sitzen

Der Deutsche liegt derzeit in der Innsbrucker Klinik und konnte erst mündlich vernommen werden. In einer ersten Aussage gab der 28-Jährige laut Silberberger an, er habe wegen des Coronavirus versucht, die Kabine noch zu erwischen - diese war nämlich leer. Doch dieser Versuch mündete in einem Sturz aus sieben Metern Höhe auf den Asphalt.