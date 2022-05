Grazerin nahm für Liebesschwindler Kredit auf

Eine Gewalttat hat in Graz zum Aufdecken eines Betrugs geführt: Ein 49-Jähriger hatte bereits am vergangenen Wochenende mitten in der Nacht offenbar seine Frau an den Armen gepackt und sie an den Haaren gezerrt. Als sie um Hilfe schrie, hörten es Nachbarn und alarmierten die Polizei. Es stellte sich heraus, dass der Mann auf sie losgegangen war, weil die 48-Jährige Tausende Euro an einen Fremden geschickt hatte, den sie über das Internet kennengelernt hatte.