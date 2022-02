Liebesschwindler nahm Frauen 590.000 Euro ab

Täter suchte Opfer online oder im Casino

Via Internet, auf Dating-Plattformen oder persönlich während seiner Besuche in Spielcasinos vor allem in Deutschland, Luxemburg und in den Niederlanden lernte er offenbar die Frauen kennen. Er soll sich als Millionär oder reicher Geschäftsmann ausgegeben haben. Bereits nach kurzer Bekanntschaft sei die Thematik „Geld-Investment bzw. Geldnot“ in den Mittelpunkt der Beziehung gerückt, berichtete die Polizei.