Kim Kardashian: Fans lästern über Vegan-Werbung

„Fake Fleisch, Fake Kauen, Fake Kim“: Kim Kardashians erste Werbekampagne für die Vegan-Firma Beyond Meat ging voll in die Hose. Denn Social Media lacht über den Spot, in dem die Reality-Show-Queen scheinbar von den „pflanzlichen Fleischprodukten“ wie Burger, Fleischbällchen und Bratwurst probiert.