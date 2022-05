Schütze kündigte Deutscher Tat mit Botschaft an

Der Amokläufer, der am Dienstag an einer Volksschule im US-Bundesstaat Texas 19 Kinder erschossen hat, soll laut CNN kurz vor seiner Attacke mehrere Nachrichten an eine Jugendliche in Deutschland geschickt haben. Der US-Nachrichtensender berichtete am Mittwoch, der 18-Jährige habe der 15-Jährigen aus Frankfurt am Main am Dienstag geschrieben, er werde das Feuer in einer Schule eröffnen. Nach dem Massaker in Texas ist in den USA nun ein Streit über strengere Waffengesetze offen ausgebrochen.