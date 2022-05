Fallschirmspringer und wilde Stunts im Skaterpark

Unter den BMX-Freestylern ist Senad Grosic (Bild) eine Legende, am Samstag (ab 11 Uhr) werden die Erfolge des Tullners – wie der Sieg beim „Red Bull Dirt Ride“ oder Platz zwei bei den X-Games – in seiner Heimatstadt gewürdigt: Im Skaterpark Tulln wird ihm eine neue Miniramp gewidmet. „Ich hab damals auf dem Weg zur Schule auch auf so einer Rampe begonnen“, so Grosic. Im Rahmen der „Riverside Session“ steigt die Eröffnung: Das „Red Bull Skydive Team“ zeigt eine Flugshow, Beachvolleyballer Alex Horst ist ebenso vor Ort wie Skistar Max Franz.