Athen informiert UNO über Konflikt mit Türkei

Die griechische Regierung will sich bei der UNO darüber beschweren, dass die Türkei die Souveränitätsrechte etlicher griechischer Inseln in der östlichen Ägäis in Frage stellt. Ein entsprechendes Schreiben soll am Donnerstagabend UNO-Generalsekretär António Guterres überreicht werden, berichtete der Staatsrundfunk (ERT) am Donnerstag unter Berufung auf das Athener Außenministerium. Zu den betroffenen Eilanden gehören beliebte Urlaubsinseln wie Samos und Rhodos.