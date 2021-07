Konflikt um Zypern spitzt sich dramatisch zu

Vorwurf: Türkei ignoriere Regeln der internationalen Gemeinschaft

Schließlich liegen die beiden Nachbarländer auch wegen der gemeinsamen Geschichte über Kreuz. Für Empörung in Griechenland sorgte etwa, dass die Türkei kürzlich die frühere orthodoxe Kathedrale Hagia Sophia in Istanbul wieder in eine Moschee verwandelt hatte. Ankara habe sich dabei über Entscheidungen des UNESCO-Ausschusses für das Kulturerbe hinweggesetzt, verlautete aus diplomatischen Kreisen in Athen. Die Türkei habe damit gezeigt, dass sie die Grundregeln der internationalen Gemeinschaft ignoriere.