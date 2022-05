Darum sind Mähroboter echte Insektenkiller

Mähroboter nicht permanent im Einsatz haben

Denn die Mähroboter sind so gut wie immer im Einsatz. „Nichts kann vor ihnen flüchten“, so Schiegl: „Dass ist auch der wichtige Unterschied zum normalen Rasenmähen, dass man im Regelfall jede oder alle zwei Wochen macht. Aus naturschutzfachlicher Sicht kann ich den Einsatz von Mährobotern deshalb nirgends befürworten. Trotzdem wollen wir Naturschützer nicht als Verhinderer gesehen werden, die den Leuten die Bequemlichkeit nehmen wollen. Wenn man schon einen automatischen Mäher verwenden will, dann sollte man diesen so programmieren, dass er nicht permanent im Einsatz ist.“