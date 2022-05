Mit Holzlieferung kam ein Specht-Nest ins Haus

Um genau zu sein, fünf Buntspechten-Küken in einem ganzen Nest. Die piepten verzweifelt nach ihrer Mutter, die natürlich nicht mehr in dem Nest war. Doch eine Lösung für die Rettung der Tiere war schnell gefunden. Man verständigte die Pfotenhilfe Lochen und die Nestlinge bekamen ein neues Daheim. Chefin Johanna Stadler, die neben vielen anderen Wildtierwaisen schon Dutzende Vogelwaisen zur Aufzucht beherbergt, hat jetzt auch die fünf Rotschöpfe bei sich, zieht sie per Hand auf.