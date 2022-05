Rätsel um verschwundene Schwalbennester bei Halle

Alarm geschlagen haben Anrainer der Mehrzweckhalle in Eisenberg nach den Berichten der „Krone“ zu den streng geschützten Schwalbennestern, die leider immer wieder unerlaubt entfernt werden. Bis vor etwa zwei Jahren habe es noch an die 20 Nester an dem Veranstaltungsgebäude gegeben - und unzählige Schwalben, die in diesen brüteten. Doch dann verschwanden die Nester, und mit ihnen auch die Vögel.