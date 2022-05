Starke Unwetter: Florianis standen im Dauereinsatz

Schwüle Sommertage schon im Mai lassen bereits heftige Gewitter aufkommen! Am Dienstagabend mussten die steirischen Feuerwehren mehr als 150-mal ausrücken, insbesondere in den Bezirken Bruck-Mürzzuschlag und Hartberg-Fürstenfeld: In Turnau etwa standen zahlreiche Keller unter Wasser, in Kapfenberg eine Tiefgarage.