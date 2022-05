Hangarbeiten in schwindelerregender Höhe

Hubschrauber fliegt Bagger ein

Auf einer Strecke von zwei Kilometern arbeiten sie umgefallene Bäume auf. Da einige von ihnen in die sogenannten Omeganetze gekippt sind, müssen diese mit einem Bagger ausgeräumt werden. Diesen fliegt ein Hubschrauber in den Hang. Reisl muss oft bis zu einer Stunde aufsteigen, um überhaupt an die abgelegenen Stellen zu kommen.