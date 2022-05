Charlenes erster Auftritt mit Albert schockiert

Der erste Auftritt von Fürstin Charlene von Monaco nach ihrer schweren Gesundheitskrise an der Seite ihres Mannes Fürst Albert am Samstag bei einem Elektrosportwagenrennen in Monaco schockiert die Monegassen. Auf Fotos wirkt die 44-Jährige teilnahmslos. Kein Lächeln huschte über ihr Gesicht.