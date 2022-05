Klagenfurter Altstadt wird bis 2024 verzaubert

Zwischen 11. und 13. August kann heuer nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder der Altstadtzauber stattfinden. Der Vertrag mit den Stadtrichtern wurde bei der Stadtsenatssitzung am Dienstag bis 2024 verlängert. Erstmals soll heuer auch ein Frühschoppen (Sonntag) am Neuen Platz stattfinden. Auch ein zusätzliches VIP-Zelt wird vor dem Rathaus errichtet. Die Aussteller sollen zudem mehr Fahrgeschäfte anbieten können. „Die ganze Stadt freut sich auf den Altstadtzauber“, sagt Bgm. Christian Scheider, der auch im Lendhafen neue Märkte mit vielen Fieranten aufziehen will – um das gesamte Viertel zu beleben.