Nach Insolvenz: Hunderte Schweine sind gerettet

Sie werden als Delikatesse neben Büffel- und Wildspezialitäten in Hans Kilgers eigener Gastro aufgetischt oder veredelt an Kunden gehen. Und das dürfte erst der Anfang von einem visionären Großprojekt in der Oststeiermark sein. Denn hier ist Platz für mehr als 275 Schweine. Und viele Ideen.