Schlachtung droht: Steirer wollen Schweine retten

500 Schweinen droht in der Steiermark die Notschlachtung, falls sich für die tierischen Opfer einer Insolvenz keine neuen Besitzer finden: Über diesen Notruf des Masseverwalters haben wir in der Vorwoche berichtet. Und der Grazer Anwalt ist fassungslos: „Schon am ersten Tag haben sich 90 Interessenten gemeldet!“