Wie Oberösterreich Belästiger beim Land stoppt

Für Magdalena Reindl, die stellvertretende Gleichbehandlungsbeauftragte des Landes Oberösterreich, passt die Wortwahl unserer Frage nicht – siehe ihr Zitat nebenbei. Sie ergänzt es noch so: „Dass wir im öffentlichen Dienst generell einen hohen Anspruch an unser Handeln stellen, ist ein selbstverständlicher Teil unserer Unternehmenskultur. Insbesondere kommt hierbei auch den Führungskräften eine Vorbildfunktion zu.“ Bei den Konsequenzen gehe es auch „um Spezial- und Generalprävention“, also darum, persönlich und allgemein abschreckend zu wirken hinsichtlich allfälligen Fehlverhaltens.