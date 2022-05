„Hat zu kämpfen“: Zverev hat Mitleid mit Thiem

Man dürfe aber nicht vergessen, dass Thiem fast ein Jahr nicht gespielt habe. „Ich kann davon nicht viel sprechen, ich war noch nie in so einer Situation. Ich hoffe, dass ich auch nie in so einer Situation sein werde.“ Zverev wünschte Thiem auch über die Medien alles Gute. „Weil er ist einer meiner besten Freunde auf der Tour. Ich sehe, dass er zu kämpfen hat, auch mental. Er hat hier mehrmals Finale gespielt und kämpft jetzt einfach darum, ein Spiel zu gewinnen.“