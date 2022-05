Dominic Thiem: „Dann muss ich mir was überlegen“

Beide erlitten Drei-Satz-Niederlagen in der ersten French-Open-Runde und doch war das Bild, das sie am Sonntag danach im Mediengespräch vermittelten sehr unterschiedlich. Sowohl Dominic Thiem als auch Sebastian Ofner sind nach langen Verletzungspausen 2022 auf die Tour zurückgekehrt. Während Thiem nach der siebenten Niederlage weiter geduldig bleiben muss, ist Ofner gegen einen übermächtigen Gegner ausgeschieden und blickt aber doch mit klareren Zielen in den Rest der Saison. Für ersteren ist allerdings klar: „Wenn ich am Ende des Jahres dastehe und ich sehe keine Entwicklung, dann muss ich mir was überlegen