Thiem fragte sich: „Was zur Hölle geht da ab!“

Diesen ersten Sieg will er nun in Italien auf Challenger-Ebene holen. Die Erinnerung an seine Glanzzeiten in Roland Garros, oder auch das Flair und das Publikum haben ihm am Sonntag bestenfalls mehr Druck gemacht. „Das sind alles schöne Dinge, aber die werden mir nicht helfen, dass ich besser in Match-Situationen spiele. Sicher hätte ich mir erhofft, dass es schneller geht, erhofft, dass es vielleicht hier mit dem ersten Sieg klappt, aber es zu erwarten wäre unrealistisch gewesen.“