Antonitsch zu Thiem: „Das Aufbäumen hat gefehlt“

Dass der Niederösterreicher nach den French Open ein Challengerturnier in Perugia bestreitet, findet der TV-Experte gut. „Es ist absolut richtig, einen Schritt nach unten zu gehen“, so Antonitsch, der trotz der berechtigten Kritik an Österreichs Tennisstar auch für Fairness appelliert. „Teilweise gab und gibt es Kritik weit unter der Gürtellinie. Dabei vergisst man schnell die vielen Erfolge der letzten Jahre, das ist nicht in Ordnung.“