Affenpocken: Überraschende Kontaktpersonen-Regel

Kein weiterer Fall in Österreich

Aktuell kam es in Österreich zu keiner weiteren Ansteckung. Ein infizierter 35-Jähriger wird in Wien stationär in der Klinik Favoriten behandelt. „Niemand muss Angst haben, bei Kontakt mit Affenpocken sofort isoliert zu werden. Isoliert wird man prinzipiell erst, wenn enger Kontakt zu einem symptomatischen Affenpockenfall bestand und man selbst Symptome aufweist“, sagt Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne). Die Gesundheitsbehörden der Länder können, wie bei Corona, strengere Regelungen erlassen.