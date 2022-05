Baby „verabschiedet“ sich von gefallenem Vater

„Er war die Seele der Luftwaffeneinheit“

Der Befehlshaber der ukrainischen Luftstreitkräfte, Generalleutnant Mykola Oleshchuk, sagte während der Beerdigung, Parkhomenko sei am 14. Mai „heldenhaft“ gestorben. „Er war die Seele der Luftwaffeneinheit, der Befehlshaber, der seine Einheit in den Kampf führte“, so Oleshchuk.