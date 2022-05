Ein Fest mit dem Besten aus Küche und Keller

Mit dem Motto „Das Beste aus Küche und Keller“ legen sich die Veranstalter des Weinkulinariums in Leutschach am 25. 6. die Latte selbst hoch. Wer aber schon einmal beim Genuss-Fest beim Eory am Traubenkogel dabei war, weiß: Es wird das Beste aus Küche und Keller geboten.