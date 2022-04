SPÖ-Chats: ÖVP setzt Justizministerin Zadic Frist

Volkspartei will Tempo in die Sache bringen

Weil Justizministerin Alma Zadic (Grüne) diese bislang nicht geliefert hat, versucht die ÖVP nun, Tempo in die Sache zu bringen - und zwar, indem sie in der Vorwoche einen Antrag im U-Ausschuss eingebracht hat, in dem die Ministerin aufgefordert wird, die Chats innerhalb von 14 Tagen vorzulegen.