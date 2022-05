Maskenpflicht-Aus im Supermarkt wohl schon im Juni

Maske dürfte in Supermärkten fallen - auch in Öffis?

Was die Masken angeht, so dürfte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) das Ende der Tragepflicht schon ab Juni zumindest im Supermarkt verkünden. Sie gilt bisher - und laut aktueller Verordnung noch bis 8. Juli - zudem in Öffis, Bahnhöfen, Apotheken, Spitälern, Heimen sowie in Behörden. Ob sie auch dort bereits kommende Woche Geschichte sein wird, ist aber noch nicht klar.