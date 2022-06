Vermisste Tiere und Vierbeiner zur Vergabe

Scarlett ist lieb zu Menschen, benötigt jedoch eine Kennenlernphase, um ihre Unsicherheit zu überwinden. Mit anderen Hunden ist die eineinhalbjährige Hündin sehr gut verträglich. Sie dürfte in ihrem bisherigen Leben noch nicht viel kennen gelernt haben, daher ist etwas ängstlich. Brustgeschirr und die Leine müssen noch trainiert werden. Gesucht wird ein ruhiges, kleinkinderloses Zuhause in Form von Haus mit Garten am Land, gerne an der Seite eines souveränen Zweithundes! Interessenten können sich telefonisch unter 01/699 24 50 melden oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at