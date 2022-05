„Hundemalaria“ in Österreich auf dem Vormarsch

Aus Ungarn mitgenommen

„Die Art wurde in den 1980ern nach Jagdausflügen in Ungarn bei uns eingeschleppt und kommt durch den Klimawandel begünstigt nicht nur in Ostösterreich, sondern auch in Tirol vor“, so Dr. Michael Leschnik, Leitender Oberarzt des Kleintierambulanzzentrums der VetMed Uni Wien. Experten gehen davon aus, dass bereits jede 50. Zecke den gefährlichen Erreger in sich trägt.