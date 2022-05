Kinderliteraturszene hilft Ukraine-Flüchtlingen

Bücher lesen und dabei der kriegsgeplagten Bevölkerung in der Ukraine helfen? Das ist jetzt möglich. Mehrere österreichische Verlage und Autorinnen und Autoren haben Buchpakete zusammengestellt. Wer die limitierten Kinderbuch-Spezialitäten käuflich erwirbt, spendet gleichzeitig an die Hilfsorganisation Jugend Eine Welt, die derzeit intensiv Kinder und ihre Familien sowohl in der Ukraine als auch den zahlreichen Kriegsflüchtlingen in den Nachbarstaaten unterstützt.